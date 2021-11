Rúben Vinagre "arrisca muito", mas tem "qualidade técnica para superar qualquer jogador"

Começou a época como titular, substituindo Nuno Mendes, em trânsito para o PSG. Porém, no último mês e meio só fez parte do onze em duas ocasiões. "Tem força mental para voltar", afirma o seu ex-técnico

"A nível mental, o Rúben Vinagre tem capacidade para voltar ao melhor nível", assim começa a conversa com O JOGO Rui Pedro Silva, treinador que orientou o jogador de 22 anos durante quatro épocas no Wolverhampton, clube onde era braço-direito de Nuno Espírito Santo, isto numa altura em que o ala canhoto vive um momento de menor fulgor no Sporting.

O internacional sub-21, recorde-se, foi titular na Taça da Liga e na Taça de Portugal, as duas aparições no onze no último mês e meio, depois de ter sido opção inicial em seis dos primeiros sete jogos do campeonato e no arranque da Liga dos Campeões, no copioso 1-5 contra o Ajax.