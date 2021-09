Rúben Amorim explica a mudança nos penáltis do Sporting

Declarações do técnico sportinguista, no final do jogo contra o Estoril (0-1)

Finalização: "Estaria mais satisfeito se tivéssemos marcado mais golos. Senti a falta de eficácia, mas vamos melhorar. Houve uma fase em que marcávamos no primeiro remate. O mais importante é criar oportunidades. Nem sempre marcamos no primeiro remate, essa característica pertence a um jogador em específico."

Primeira vs segunda parte: "Talvez as oportunidades tenham dado uma ideia diferente. Controlámos na primeira parte. Pode dar a ideia que não fomos tão acutilantes."

Fantasma? "As vitórias ajudam a superar tudo. Estávamos a melhorar no nosso futebol, mas o futebol é momento."

Penáltis? "Quem falha, troca. Eles querem marcar todos. O Nuno saiu, o Jovane também falhou. Agora é o Porro."