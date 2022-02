Rúben Dias em exclusivo: "Vamos entrar com tudo frente ao Sporting"

Rúben Dias é uma das referências do Manchester City

O central português vai avisando que no Manchester City a ideia é ganhar... ou ganhar. A equipa não vai perder o seu ADN no embate com o Sporting.

Sessenta e oito milhões foi o valor que o Manchester City pagou ao Benfica para levar Rúben Dias, em 2020. O montante desembolsado pelo clube inglês gerou de imediato uma enorme expectativa. A equipa, recheada de estrelas, não estava ao melhor nível, mas acabou por equilibrar-se (palavra que Rúben repete vezes sem conta...) e ganhar o título de campeão de Inglaterra.

As conquistas foram-se sucedendo, mas falta a competição rainha da Europa, a Liga dos Campeões. Hoje, em Alvalade, os superfavoritos citizens, vão medir forças com o Sporting na primeira mão dos oitavos de final da prova e tentarão quebrar mais uma barreira rumo a esse objetivo. Em entrevista a O JOGO, Rúben Dias vai avisando que no City só se pensa em ganhar.