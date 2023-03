Rúben Amorim: "Youth League? Obviamente que o trabalho não está feito"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 18h00), no Algarve, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Youth League [goleada por 5-1 sobre o Ajax e apuramento para os quartos de final]: "Parabéns a toda a gente na formação, obviamente que o trabalho não está feito, temos de melhorar de ano para ano A equipa esteve muito bem, demonstrou um nível muito alto, os miúdos estão cada vez melhores. Ver que há miúdos como o Youssef [Chermiti] que ainda são juniores e podiam jogar mais um ou dois anos nesta competição, e já estão no patamar acima. Depois ver também a entrega de Mateus e Fatawu, da equipa A, e outros que vão seguir, como o Travassos e o Esteves, que já fez a pré-época e jogou pela equipa principal, e a forma como jogam num escalão mais abaixo. Sabem que a qualquer momento, e são a prova disso, podem ser titulares na equipa A e depois ter de baixar e têm de mostrar esta capacidade."

Portimonense: "Sequência de três vitórias num clube grande não é nada de especial, torna-se mais importante devido ao momento em que estamos. Agora vamos começar outra sequência. A preparação foi com o máximo de cuidado. Com muita observação e muito trabalho tático sobre o Portimonense, que se pode apresentar num 4x3x3, num 3x5x2, iria muito os jogadores e o Paulo Sérgio muda sempre muitos jogadores e faz um trabalho m muito bom mesmo com essas dificuldades. Preparámos o Portimonense da melhor maneira, trabalhámos muito bem as bolas paradas e esperamos ser competentes nessa fase do jogo. Foi uma preparação normal de um jogo importante. É um momento importante da nossa época, temos de ter noção disso. É um jogo importante para manter essa sequência de vitórias. Naqueles pontos que ultimamente nós temos falhado após uma sequência de vitórias, é importante ter essa noção, que este é mais um momento desses."