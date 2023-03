Rúben Amorim volta a contar com internacionais sub-19 portugueses

Youssef Chermiti, Dário Essugo e Afonso Moreira regressaram dos compromissos da Seleção Nacional de sub-19 e estiveram às ordens do técnico leonino, com vista ao jogo com o Santa Clara, no sábado.

Rúben Amorim realizou esta manhã mais um treino de preparação para o jogo do Sporting frente ao Santa Clara, no Estádio de Alvalade, no próximo sábado, que vai marcar o regresso às competições após o fim dos compromissos internacionais.

Na sessão, o técnico leonino voltou a contar com Youssef Chermiti, Dário Essugo e Afonso Moreira, que estiveram ao serviço da Seleção Nacional de sub-19.

O Sporting volta a treinar em Alcochete na quinta-feira, às 16h00, à porta fechada, com vista à receção aos açorianos, marcada para sábado (20h30) e relativa à 26.ª jornada da Liga Bwin.