Rúben Amorim vive um momento inédito no comando técnico do Sporting

Averbou a segunda derrota consecutiva, algo que nunca tinha acontecido enquanto treinador leonino.

Rúben Amorim sofreu pela primeira vez duas derrotas consecutivas como treinador do Sporting. Após o desaire no dérbi com o Benfica (0-2), seguiu-se a derrota, por um golo sem resposta, no clássico com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Desde março de 2020 que o Sporting não tinha dois desaires consecutivos, então com Silas ao comando, ele que seria despedido para dar lugar a... Rúben Amorim.