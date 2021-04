Rúben Amorim: "Vitória retira pressão? Retira desconfiança dos nossos adeptos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 1-0 no terreno do Farense.

Vitória retira pressão? "Retira desconfiança dos nossos adeptos. A equipa é candidata a vencer o próximo jogo e, fosse qual fosse o resultado, seríamos capazes de vencer o Belenenses. Não vamos esconder que há uma ideia nos sportinguistas e que são muitos anos [sem ser campeão], mas os adeptos têm de saber sofrer e pensar jogo a jogo."

Recorde do clube de 27 jogos sem perder no campeonato: "É bom atingir essa marca e bater um recorde do clube, principalmente quando se fala numa crise. É mérito dos jogadores, que hoje souberam sofrer quando tinham de sofrer. Penso que é um resultado justo num jogo dividido."

Algum nervosismo no intervalo [treinador ficou na bancada]: "Estava a falar com a equipa técnica e sou sempre assim. Não podendo falar com os jogadores, cria mais ansiedade."

Juventude da equipa: "A equipa demonstrou inexperiência aqui ou ali. O Nuno Mendes na abordagem a algumas segundas bolas, o Inácio no fim... digo estes nomes para dar exemplos da juventude. Com a ansiedade a crescer, nota-se a inexperiência e é normal. Eles estão a crescer."