Rúben Amorim: "Vencer a Liga Europa? Os portugueses nunca são os principais favoritos"

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Midtjylland, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente ao play-off da Liga Europa

Antevisão ao encontro: "Para mim, todos os jogos são perigosos. A competição faz crescer, portanto temos vantagem. Temos menos tempo, mas estamos a competir e isso dá-nos vantagem. O nosso adversário joga sempre em 4-3-3. Olhámos para os particulares. Não vamos ser surpreendidos. Vimos de uma derrota, isso não ajuda. Vejo como mais um jogo. Preparámos bem. Demos indicações táticas, nada de motivação extra. Vamos preparados."

Coisas boas a tirar e surpresas do jogo com o FC Porto: "Fatawu foi a surpresa. Já tinha entrado bem na Taça da Liga. Vamos apresentar o melhor onze do jogo. Se podemos retirar coisas boas? Acho que sim. Dizer aos jogadores para rematarem à baliza. Em dois remates à baliza, tentar que um não seja golo. Não se desculpa tudo com os erros. Não estamos a conseguir fazer golos. Em vez de batermos na tecla do FC Porto, olhamos em frente. Demos muita informação sobre o Midtjylland. Retirámos o bom e aprendemos com o mau."

Sporting é candidato a vencer a Liga Europa? "Não vejo as coisas assim. Há clubes muito fortes. Os portugueses nunca são os principais favoritos. Queremos ganhar o próximo jogo. Se no campeonato é pensar no próximo jogo, imaginem na Europa. Temos de preparar Chaves. Queremos os jogadores confortáveis."