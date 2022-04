Rúben Amorim: "Vencendo, garantimos a Champions e isso é essencial para nós"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez este sábado a antevisão ao dérbi com o Benfica. A partida está agendada para as 20h30 de domingo, em Alvalade.

Em caso de vitória, Sporting garante a Liga dos Campeões: "O pensamento é ganhar o próximo jogo, como sempre dissemos. Temos de fazer os nossos jogos e se ganharmos, deixamos de fazer as contas do segundo lugar. Limpamos essa luta. É esse o objetivo, sabendo que vamos defrontar um adversário que pode fazer em Alvalade o que nós fizemos na Luz. Vêm bastante confiantes do jogo na Champions. É um dérbi e ambas as equipas têm a obrigação de vencer. Faz parte da cultura dos clubes."

Motivação: "Podemos vencer todos os jogos. Só assim é que podemos manter a esperança de sermos campeões. Enquanto for matematicamente possível, a motivação está sempre no máximo. Além disso, eles também estão a lutar por um lugar na equipa. É muito difícil agarrar um lugar nesta equipa, eles obrigam o treinador a fazer rotação. E garantindo a Champions, podemos planear a próxima época cada vez com mais certezas. Tem um grande impacto para nós. Para o adversário, em termos financeiros pode não ter tanto impacto. Mas para nós é essencial. Não há maior motivação que essa. E é um dérbi, a motivação está sempre em alta."