Rúben Amorim: "Vale o mesmo do borrego das competições europeias"

O Sporting recebe o Famalicão, esta terça-feira, em partida a contar para a Taça da Liga. Rúben Amorim falou apenas à comunicação do clube

As contas: "O Famalicão, com o jogo que teve antes em que ganhou por 5-0, dá-lhe a possibilidade de ter um resultado diferente, o que nos obrigaria a ir a Penafiel ter que marcar muitos golos. mas todos os jogos são difíceis e portanto é um jogo que nós temos que ganhar. Não se pode pensar que depois temos ainda o próximo. É verdade que o temos, mas é importante vencer e é isso que vamos tentar fazer.

Sem vencer o Famalicão: "Vale o que vale. Vale o mesmo do borrego das competições europeias. Isto muda tudo de um momento para o outro, podemos sempre ganhar o próximo jogo, e quando acabar este, aconteça o que acontecer, estamos sempre convencidos que vamos ganhar o próximo jogo, tal como acontece agora em relação ao Famalicão. Temos que nos focar muito no que temos que fazer, nos nossos posicionamentos, no que fizemos de mal lá, principalmente na segunda parte, foi esse o nosso foco e vamos estar fortes no jogo.