Neste defeso, o técnico tornar-se-á o mais gastador de sempre da história do clube. Com a aquisição de St. Juste e confirmando-se a chegada de Morita e o pagamento da opção por Porro, o atual treinador dos leões somará 91,9 M€ contra 92,4 de JJ. E ainda há muito mercado pela frente.

Rúben Amorim prepara-se para se tornar no treinador mais gastador de sempre do Sporting. O pecúlio investido no defeso que se avizinha vai permitir a ultrapassagem a Jorge Jesus.