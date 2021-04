Amorim vai abrir mão de Jovane: saiba o valor estipulado pelo Sporting

Responsáveis leoninos e o seu técnico esperam poder substituir o camisola 77 por um atleta com outras características.

Jovane Cabral tem a porta aberta para sair do Sporting no final da presente temporada, ainda que nesta fase, tanto o atleta, como os próprios responsáveis leoninos, ainda não estejam a olhar de forma mais efetiva para esse cenário por força do objetivo de conquistar o título de campeão nacional 19 anos depois do último triunfo.

Segundo O JOGO apurou, os responsáveis leoninos, naturalmente em consonância com o técnico Rúben Amorim, desejam negociar o extremo de 22 anos de modo a obter rentabilidade financeira do mesmo quando o processo de renovação do contrato, que expira em 2023, não conheceu avanços.