Rúben Amorim ultrapassou marca de Paulo Bento

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Treinador do Sporting fica com o registo de Randolph Galloway na mira.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, alcançou no sábado 27 jornadas sem perder em Alvalade, ultrapassando a marca de Paulo Bento e ficando com os 33 de Randolph Galloway (registados há 68 anos, entre 1950 e 1953, ao longo de três épocas) na mira.

O técnico inglês obteve esse registo, o máximo que ainda perdura, na época dos Cinco Violinos. Neste ciclo, apenas numa partida ficou em branco.