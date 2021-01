Rúben Amorim: "Tive mais cunho nesta vitória do que na outra com o Braga"

Rúben Amorim venceu a Taça da Liga pela segunda vez consecutiva e em dois clubes diferentes - Braga e Sporting - e no final fez questão de não esconder gratidão pela antiga equipa.

Vencedor da Taça da Liga pelo Braga na temporada anterior, Rúbem Amorim conquistou o mesmo título desta vez à frente do Sporting. Diante dos ex-comandados, o treinador fez questão de cumprimentar um a um os atletas que o ajudaram a chegar ao primeiro título da carreira.

"Aqueles rapazes, a maioria deu-me o que tenho hoje. Não quero esquecer o grupo que tenho hoje, mas tenho que os cumprimentar. Eles deram tudo por mim", afirmou em entrevista ao SporTV+.

De acordo com o técnico, ele teve mais influência no título atual pelo Sporting do que teve à frente do Braga. Por fim, soube deixar de lado a discussão que teve com o técnico adversário, Carlos Carvalhal.

"A equipa do Sporting dá-me tudo o que tem de melhor, mas acho que tive mais cunho neste momento, nesta vitória do que na outra [no Braga]. Na outra foram um bocado eles que me levaram e não posso esquecer isso. Por isso, quis cumprimentá-los, são rapazes maravilhosos, uma cidade que gosto muito, um clube que me deu a oportunidade", disse, antes de finalizar: "Chateei-me com o treinador adversário, não interessa nada, tinha que cumprimentar as pessoas".