Rúben Amorim: "Obviamente somos candidatos ao título. Quanto mais cedo, melhor..."

Treinador do Sporting assume candidatura ao título quando faltam dois pontos para a confirmação do mesmo.

Sobre o possível título: "Se chegássemos a este ponto, com três pontos em jogo que nos dessem o título, somos candidatos ao título, obviamente. Somos candidatos a vencer todos os jogos. Finalmente, ao longo de várias semanas, o Boavista vai jogar um encontro com a pressão do outro lado. Precisam dos pontos para a manutenção, mas a pressão está do nosso lado. Pelos jogadores do Boavista, com a qualidade que têm, e o treinador [Jesualdo Ferreira], que será a pessoa em campo com mais experiência neste tipo de jogos, será um jogo muito difícil. Vamos esquecer tudo o resto, serão mais duas horas de sofrimento."

Como se sente com o título tão perto? "Sinto-me da mesma maneira, a responsabilidade é sempre igual, não interessa se somos candidatos ao não. O Sporting é um clube com estatuto muito grande. Estamos a três pontos de ganhar um campeonato que não se ganha há muito tempo. Ainda não somos campeões, será muito difícil. Em relação a ser no sofá ou no campo... Sou a favor de ser campeão. Quanto mais cedo melhor, não ligo muito a isso."