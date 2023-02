Rúben Amorim tira as dúvidas sobre Adán

Rúben Amorim respondeu aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do Chaves-Sporting, partida da 21ª jornada da Liga Bwin

Sobre Adán: Fizemos uma avaliação de quantas vezes o Adán tocou na bola com os pés, quantas decisões tomou... Ainda hoje falei disso, quantas vezes no ataque houve jogadores que não conseguiram empurrar a bola para dentro da baliza. Analisámos e partimos daí para preparar o jogo com o Chaves. O Adán é um jogador muito experiente. Mantemos a confiança no Adán.

Sobre as posições de Pedro Gonçalves: "O Pote joga bem entre linhas e faz muita falta quando precisamos de marcar golos. Mesmo como médio chega sempre à área, é algo que está dentro dele".