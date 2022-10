Rúben Amorim: "Temos de estar preparados, porque vai ser uma batalha"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Varzim [domingo, 19h00], a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Varzim: "É uma equipa que ainda não perdeu, e uma equipa que ainda não perdeu... As equipas que ainda não perderam entram em todos os jogos, para além da ambição que têm, vivem momentos em que tudo corre bem. É uma equipa muito bem trabalhada pelo Tiago, que já ganhou a uma equipa de uma divisão superior, um clube com uma identidade forte, com o espírito da Póvoa, nós temos o Neto que conhece bem esse espírito, temos de estar preparados, porque vai ser uma batalha. Esperamos um jogo de Taça. Não temos nada a ganhar, apenas passar à próxima eliminatória, temos a responsabilidade do jogo, queremos ganhar, é uma prova que ainda não ganhámos no Sporting. O Sporting tem muita história na competição e é um dos objetivos para a época."

Pondera chamar Gonçalo Esteves? "Não faço planos a longo prazo. Neste momento o que nós pensamos é nos jogadores que temos, ganhar ao Varzim é o único objetivo. Só pensamos no Varzim, temos estes jogadores, vamos enfrentar os desafios com estes jogadores."

O que aconteceu com o Marselha, tendo em conta que com o Braga ganhou com menos um em 2020/21? "São momentos diferentes. Lembrar também que nesse jogo estávamos empatados, o que não foi o caso nestes jogos, e criou-nos algum problema. No futuro poderemos ter outra abordagem, ir mais atrás no jogo. Sabemos que não temos forma de ter uma linha de quatro defesas. Com o Matheus Reis sim, que pode ser central e lateral e ajuda, tal como o St. Juste, que foi contratado por isso também, por poder jogar como lateral direito. Fizemos o planeamento, mas por vezes não dá, porque não temos todos os jogadores. Com o Braga defendemos muito bem, mas o Adán fez uma grande exibição. Às vezes um pequeno pormenor faz a diferença. Não se podem comparar esses dois jogos. É assim, são momentos diferentes."