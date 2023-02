"Rúben Amorim tem muito talento e um grande futuro"

Redação com Lusa

Treinador do Midtjylland, Albert Capellas, promete equipa brava para contrariar Sporting no play-off da Liga Europa

O treinador Albert Capellas disse que o Midtjylland vai ter de ser bravo no encontro da primeira mão do play-off da Liga Europa, frente ao Sporting, e explorar as debilidades adversárias para tentar tirar vantagem.

"Claro que temos um grande respeito pelo Sporting, tem muita experiência na Europa. Posso dizer que vamos dar o melhor de nós, sabendo que eles têm uma grande equipa, grandes jogadores, um enorme estádio, com grandes adeptos que gostam de futebol. Isso motiva-nos e vamos dar o nosso melhor nos dois jogos", elogiou o técnico espanhol, de 55 anos.

Albert Capellas falava aos jornalistas em conferência de imprensa, de antevisão ao encontro de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, onde quer ver os dinamarqueses, que não competem oficialmente desde 13 de novembro, a "procurar aspetos no jogo" "leonino".

"Conhecemos o oponente e vamos tentar procurar aspetos no jogo do Sporting para que possamos tirar vantagem. Temos de ser bravos. Tenho um grande respeito pelo treinador [Rúben Amorim], que tem muito talento e um grande futuro", expressou.

Antes de o treinador fazer a antevisão, foi o médio sueco Kristoffer Olsson a dar conta do momento vivido pela equipa de Herning e a deixar elogios ao Sporting.

"Temos treinado de forma mais intensa com vista a este jogo. Houve muitos aspetos a limar em todas as sessões. Naturalmente que o Sporting é um grande clube. São uma boa equipa, jogam para os lugares de topo em Portugal, jogam na Liga dos Campeões e respeitamos isso. Vai ser duro e sabemos como jogam. Conhecemos as suas qualidades e vai ser interessante", analisou.

O Sporting recebe o conjunto dinamarquês na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, no encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo francês François Letexier.

A segunda mão disputa-se em 23 de fevereiro, na Dinamarca, com o vencedor da eliminatória a entrar no sorteio dos oitavos, nos quais já estão as oito equipas que se impuseram na fase de grupos.