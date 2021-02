Amorim: "Bastam duas derrotas para aparecer algo como 'Sporting sonda Abel'"

O treinador do Sporting falou em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Gil Vicente

20 milhões de euros de cláusula de rescisão: "Não é nada que me preocupe. Também nunca pensei que pagassem a do Braga e aqui estou eu. Já tenho alguns anos disto e sei que bastam duas derrotas para em vez de vir essa afirmação aparecer outra do género: 'Sporting sonda Abel', por exemplo. Quero é gozar o momento. Adoro trabalhar com os meus jogadores, sabendo que o futebol é um momento. Temos que pensar jogo a jogo."

Menos jogos que os adversários: "Temos uma pequena vantagem de não estarmos nas competições europeias. Mas se formos ver ganhámos mais vantagem quando tínhamos os mesmos jogos dos nossos adversários diretos. Ganhámos uma Taça da Liga, ganhámos vantagem para o Benfica. Pode haver o contrário, uma equipa ter mais jogos que nós e ganhar ao Sporting. Tudo é muito subjetivo. O que temos que fazer é ganhar ao Gil Vicente. Só interessa ganhar o próximo jogo."

Aspeto psicológico, oito pontos de avanço: "Não há medo. Há noção que se pode perder em dois ou três jogos. Já aconteceu no passado. Esse receio é bom porque nos mantém no foco. Fiquei feliz com um ex presidente do Sporting a mostrar que o Sporting está cada vez mais unido. Agora faltam os resultados positivos. Os sportinguistas podem estar descansados, temos que dar o máximo e por isso eles estão satisfeitos. A nossa atitude não vai mudar."