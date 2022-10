Rúben Amorim: "Talvez não tenha transmitido bem ao intervalo a seriedade do momento"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Santa Clara (2-1), na 9.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Na primeira parte o Santa Clara esteve bem organizado, muito fechado. Tivemos paciência até chegar ao golo. Tentámos o nosso jogo mas foi complicado porque o Mário preparou bem a organização da sua equipa à procura das transições. Estivemos bem no início a controlar isso, na segunda parte foi ao contrário, baixámos a intensidade, não se pode facilitar com ninguém. O Santa Clara soube crescer no jogo e a culpa também é nossa, mesmo com mérito do Santa Clara. Devíamos ter igualado a intensidade e o querer. Talvez não tenha transmitido ao intervalo a seriedade do momento e baixámos a intensidade. E quando baixamos a intensidade tornámo-nos numa equipa normal."

Saída de St. Juste: "O St. Juste não foi forçado, não teve lesão, mas já sentia o músculo carregado e estamos a fazer gestão, temos de ir aos poucos. Limitou porque ele carregava bem a bola pela direita e o Inácio não tem pé direito e dificultou a construção. O St. Juste não pode dar passos sempre para trás e tivemos de substituí-lo."

Exibição: "Pela primeira vez não jogámos bem e ganhámos. Hoje tivemos muitos problemas, parabéns ao Santa Clara e ao Mário, nós temos muito para melhorar."