Rúben Amorim: "Somos um dos claros candidatos a vencer a Taça da Liga"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Penafiel-Sporting, da derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga

Sobre o jogo com o Penafiel: "Um jogo perigoso. Podemos contar com dois resultados, mas porque somos o Sporting, temos de vencer. Vamos enfrentar uma equipa que vai estar motivada e a fazer bom campeonato na II Liga e que tem um treinador jovem com boas ideias. Temos a nossa forma de jogar, mas teremos um dia para preparar esse jogo"

Defesa do título: "O Penafiel é uma equipa que gosta de ter a bola e contra nós vai querer manter a identidade. É bom para nós porque vão querer jogar. Podem jogar com dois rápidos na frente, um dez na linha... Teremos de ter mais intensidade. Os jogadores estão preparados. Marcar cedo será melhor e não sofrendo estaremos mais perto da vitória, é isso que queremos fazer."

O momento do Sporting: "Mérito dos jogadores pela forma como trabalham. Se não treinassem bem não poderiam jogar como têm feito. Vamos ver esta semana, se vamos à final four... Continuamos na liderança da I Liga e queremos passar na taça de Portugal. Somos um dos claros candidatos a vencer a Taça da Liga".

Declarações à Sporting TV