Amorim sobre Paulinho: "É mostrar a imagem e indicar o que deveria ter feito"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória em reação ao ao Famalicão, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga.

Ansiedade e indecisão em Paulinho: "Mais do que ansiedade e trabalhar o mental, é mostrar a imagem e indicar o que deveria ter feito. Ele tem que se focar na tarefa, não pensar em mais nada. Apenas no treino e no jogo. É esse o trabalho que fazemos."

Série de vitórias, rotação, e estado do relvado: "As pessoas dão o máximo. Mudou-se o relvado, há coisas que não se controlam, é tentar trabalhar e melhorar. Tem sido um período difícil para o relvado. Sobre a equipa, estou satisfeito com a forma que jogam. Há muitos jogadores que têm fases em que são titulares depois saem da equipa. É um bom pormenor. Todos sabem que têm oportunidade e que saem se não mantiverem o ritmo. Não devemos olhar muito para o que se passou. Não estamos ainda na final four, não temos um lugar europeu do campeonato assegurado, estamos em terceiro... Estamos muito longe dos objetivos da época."