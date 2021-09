Rúben Amorim sobre o Sporting-FC Porto: "Tem muito a ver com os treinadores..."

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-FC Porto (1-1) da quinta jornada da Liga Bwin

Sobre o clássico: "Tem muito a ver com os treinadores. São o que são. Gostam de intensidade. As equipas transportam para o jogo a intensidade. Já vi muitos clássicos, muito táticos e muito quezilentos. Mas houve bons momentos, dos dois lados. Acabou por ser entretido. Há pessoas que gostam de futebol bonito, há pessoas que gostam da competição. Há futebol para todos os gostos.

Matheus Reis: "Ele está a coxear. É tentar recuperar alguns jogadores para a Champions. Amanhã vamos fazer avaliação. "

O onze do FC Porto: "Não me surpreendeu o onze do FC Porto. Díaz jogando na frente muda um pouco a forma de jogar do FC Porto. Contávamos com isso. Estávamos à espera de um FC Porto forte. Não fomos surpreendidos. Mesmo com jogadores a virem em cima da hora, compreendemos o adversário."