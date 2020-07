Rúben Amorim sobre o mercado: "Único intocável é o Paulinho"

Rúben Amorim falou sobre o mercado de transferências, a forma de Coates e revelou que Sporar não esta disponível para defrontar o V. Setúbal na terça-feira. Vietto é opção.

Mercado: "Temos de ver as saídas e vamos tentar melhorar olhando para a qualidade. A experiência, por vezes, não tem a ver com a idade, mas com o número de jogos, o conhecimento da liga, as ligas de onde vêm... está tudo muito no início, ainda temos dois jogos e queremos estar focados nisso, porque é muito importante garantir o terceiro lugar. O único intocável no Sporting é o Paulinho [risos]. Esse não sai por nenhuma proposta. Estou muito satisfeito com os jogadores."

Jogo 200 do Coates: "O Coates acalmou, teve um início complicado. É uma pessoa que ajuda muito os jovens, é como se fosse um pai deles. Está a melhorar, a entender melhor o jogo e está numa posição em que está a ter mais bola, o que tem sido novo. É muito forte no jogo aéreo. Estou muito feliz por ele, é um rapaz cinco estrelas, um ótimo colega e capitão."

Jogo do Braga pode condicionar o onze? Seca de Sporar é falta de adaptação ao esquema?

"Jogamos jogo a jogo. No último treino não mudo. Gosto que os jogadores durmam a saber se vão ser titulares. Não vai mudar nada. Sobre o Sporar, a culpa é do treinador que está a jogar de uma forma completamente diferente da que ele jogava no ex-clube. Os jogadores vão-se adaptando. O Jovane adaptou-se. O Sporar tem a melhorar, mas o futebol tem coisas que não se explicam. Ele tem de ter calma, está muito cansado. Tem um toque e não vai jogar, não está apto. Só tem de estar tranquilo. O Vietto está convocado."