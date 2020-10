Rúben Amorim sobre o Gil Vicente: "Uma equipa que no Dragão pressionou o FC Porto"

Sporting defronta o Gil Vicente na quarta-feira, um jogo referente à primeira jornada da I Liga, mas que foi adiado devido a casos de covid-19 nas duas equipas.

Gil Vicente: "Observamos já com o Santa Clara, porque são dois sistemas idênticos ao nosso. Olhámos para o Gil em vários jogos, é uma equipa organizada a pressionante no corredor central, que vem jogar aqui sem qualquer tipo de responsabilidade. Vamos tentar voltar a impor o nosso ritmo e o nosso jogo, porque temos essa responsabilidade. Uma equipa com coragem, que no Dragão pressionou o FC Porto e isso foi muito vincado aí. Treinam toda a semana contra o nosso sistema, não se vão perder, tal como nós. Quem estiver melhor e mais inspirado, quem for mais intenso, vai sair vencedor. Estamos preparados para vencer."

Diferença de ter ou não preparação, apesar da pandemia: "É sempre melhor termos mais tempo para preparar, mas tivemos uma pré-época atípica, que nos mudou um pouco a ideia. A pandemia também nos mudou aquilo que tínhamos planeado nas primeiras conversas. Foi bom e fizemos uma revolução dentro do tempo que tivemos à disposição."

Jovane e Sporar: "Temos apostado de início no Jovane, que tem na sua indisciplina tática, nos cria espaços, com a ajuda do Nuno Santos, Pote e TT - o Tabata está a chegar. Quando é o Sporar, queremos uma pessoa que esteja mais no espaço, mas depende de cada jogo, se a equipa está bem, se quer outra coisa... O Jovane até tem saído para o Sporar entrar. Não porque esteja a jogar mal, mas porque precisamos de outra coisa."