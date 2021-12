Rúben Amorim sobre o FC Porto-Benfica: "Vou assistir ao clássico de camisola verde"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 3-2 sobre o Portimonense.

Foi o jogo que esperava? "Foi exatamente o que estava à espera. Há mérito do Portimonense. Até entrámos bem, nos primeiros sete minutos, mas depois o Portimonense teve duas transições, criou algumas dúvidas e isso sentiu-se no estádio. Há o golo do Portimonense e ficámos algo precipitados, porque não costumámos estar a perder a perder em casa. Isso sentiu-se um pouco. Mas na segunda parte entrámos fortes, criámos ocasiões e a expulsão [de Pedro Sá] ajudou ainda mais a que dominássemos o jogo. A arranjar espaços. a não ter tanta pressa com a bola... e chegámos aos golos com naturalidade. É uma vitória justa."

Hat-trick de Paulinho. Foi assobiado e hoje aplaudido de pé. É uma vitória pessoal para si? "Não. Os adeptos têm grande parte [de mérito] nisso. Se nos lembrarmos, há alguns meses, quando o Paulinho falhava golos, foi o público que ajudou o Paulinho. Eu sempre estive satisfeito com ele. É claro que tem de fazer golos, mas ele é quem sofre mais com isso [seca de golos]. É uma vitória da equipa, dos jogadores, dos adeptos, do Sporting."

Vai ver o clássico com uma camisola vermelha ou azul? "Sempre com camisola verde. Não sei se vou conseguir ver o jogo, porque com os meus filhos em casa é sempre mais difícil. Mas sempre a pensar verde, e vou pensar no Santa Clara. É importante, porque alguém vai perder pontos e nós vamos ganhar vantagem para alguém, ou até sobre os dois. Ma vamos pensar jogo a jogo, sabendo que é importante os rivais perderem pontos."

Em 2021, o Sporting tem quase 80% de vitórias, conquistou três títulos. Hoje estreia mais um jovem da formação [Geny Catamo]. É possível fazer melhor do que este ano? "Acho que é. Não chegámos aos 90 ou 100% de vitórias. É muito difícil manter este registo, mas é sempre possível fazer melhor a nível de resultados e no que diz respeito a crescer como equipa. Mas se formos a pensar nisso, não vamos atingir os objetivos. Temos de pensar jogo a jogo, preparar o Santa Clara e descansar um pouco a cabeça nestes dias."