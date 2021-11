Rúben Amorim sobre o estilo do Sporting: "No ano passado, éramos bastantes cínicos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do treinador do Sporting em reação à vitória (0-2) na visita ao Estádio Capital do Móvel, ocorrida este domingo, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin

Maior cinismo a jogar: "Não estamos uma equipa mais cínica. No ano passado, éramos bastantes cínicos, marcávamos nas poucas oportunidades que tínhamos. Sinto que, quando estamos mais concentrados e mais enérgicos, corremos menos. Quando demorarmos a reagir, temos que fazer distâncias mais longas para compensar o colega que devia ter arrancado mais cedo. Isso vem da energia."

Fase vencedora antes da paragem: "Não depende da forma como acabamos, mas como vamos trabalhando e preparar a próxima série de jogos. Só depende dos jogadores e do treinador em encarar isto como começar tudo outra vez. Vem aí jogo muitos difíceis. Uma derrota num clube grande tem um impacto enorme e não podemos facilitar."