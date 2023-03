Rúben Amorim sobre Franco Israel: "Agora o Adán ouviu isto..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 3-0 na receção ao Boavista, este domingo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Israel é substituto do Adán no futuro? "Gostamos muito do Franco Israel, vejo-o como substituto do Adán. Ao contrário de muita gente, acho que o Adán ainda vai dar muito ao Sporting. Sei que, às vezes, nas Taças, dou alguns jogos ao Franco e depois meto o Adán. Não estou a prometer nada a ninguém, vamos passo a passo, mas começam a surgir essas ideias na cabeça. Agora o Adán ouviu isto... [risos]"

Sobre o jogo: "Podíamos ter feito golo no primeiro lance, mas baixámos um pouco a intensidade no fim da primeira parte. Fomos criando, falhámos bolas à frente da baliza e depois o Nuno [Santos] marcou de letra... Fazemos os golos mais difíceis. Uma boa vitória num jogo que a equipa levou a sério e onde foi muito competente. Defendemos quase sempre numa linha de quatro, começamos a habituar-nos a não baixar sempre o Nuno Santos. São bons sinais, a equipa está a melhorar na pressão no primeiro momento."