Rúben Amorim sobre críticas do FC Porto: "Só vemos verde"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão do duelo com o Famalicão.

FC Porto disse que o Sporting tem "quatro pontos vindos da Cidade do Futebol". Concorda?

"Sempre estivemos focados nos nossos jogos e vamos continuar a fazê-lo. Não ligar aos outros lados, só vemos verde. Não posso deixar de dizer que faz parte das dores de crescimento. Quanto mais o Sporting crescer, mais problemas desses vamos ter e há que continuar a manter o foco no que realmente interessa, que é vencer o Famalicão."

Quando poderá chegar a altura em que o Sporting vai jogar mal?

"Pode ser já amanhã, mas quando acontecer vamos encarar com naturalidade. Temos de jogar bem para vencer, temos feito isso e tem sido muito difícil conseguir vencer. Sobre o Pedro Gonçalves, não perguntamos nada de mais. Ele não tem de fazer mais ou menos do que tem feito até aqui. Pode ser um jogo especial para ele, mas tem de se focar no que tem vindo a fazer. Pressionar quando não tem bola, e fazer o que sabe quando a tempo."