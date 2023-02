Rúben Amorim sobre Adán: "Ou ajudamos ou apontamos o dedo"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Midtjylland (1-1), partida da primeira mão do play-off da Liga Europa

Sobre o golo sofrido por Adán: "Antes tinha feito uma grande defesa. Ou ajudamos ou apontamos o dedo. Toda agente já ultrapassou isso. A coisa mais básica que temos no nosso jogo, vamos repetir. Contra o Chaves, vamos para ganhar o jogo.

Próximo jogo: "Acredito que vamos jogar melhor e vamos ganhar na Dinamarca. Como acredito que vamos ganhar ao Chaves."

Reação tardia: "Estivemos bem melhor do que o adversário, era nossa obrigação, mas foi difícil para todos os jogadores. Começámos bem, ainda que sem velocidade. Não estamos no melhor momento da época, as pernas pesam mais, é mais difícil termos a bola em certos momentos. Não vivemos uma fase de grande confiança. O que temos de trabalhar são as bases da nossa equipa e a nossa confiança. Estou confiante de que vamos fazê-lo."