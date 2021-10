Rúben Amorim sobre a lesão de Porro: "Pode ser mais o susto, vamos esperar"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com Os Belenenses (0-4)

Jogo: "Os jogos nunca estão resolvidos. Podíamos ter resolvido mais cedo. Vai sendo recorrente. Depois, a bola entrou e tornou-se tudo mais fácil. Não tivemos um futebol tão fluido como devíamos ter, mas tivemos muitas mudanças. Dominámos o jogo e vencemos bem."

Porro: "O Porro sofreu uma entrada por trás. Temos que ver, pode ser mais o susto. Não vou estar aqui a dizer mais nada,. vamos esperar.. Terá de jogar outro. Temos o Esgaio, temos o Esteves"

Voltar ao normal: "Temos um jogo para ganhar. Precisamos de três pontos, porque temos duas derrotas."