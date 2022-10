Rúben Amorim: "Só o Coates é que está de volta à convocatória"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em antevisão ao Santa Clara-Sporting, partida relativa à nona jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 15h30.

Coates de regresso: "Equipa já o provou o ano passado que consegue ser constante. O ambiente não é o melhor depois de uma derrota. Foi um jogo atípico. Estamos preparados para o jogo com o Santa Clara. Uma derrota não nos tira o foco. A preparação foi normal, sabendo que temos de ganhar. A exigência é sempre máxima. Em relação aos disponíveis, só o Coates é que está de volta à convocatória."

Adán padece de lesão ainda? "Escolho quem joga. A lesão acho que não tem nada a ver com o que aconteceu [em Marselha], mas é subjetivo. Tal como o Max e o Virgínia, o Israel tem de estar pronto. Falo com o Vital, treinador de guarda-redes, olho para as capacidades deles e escolho. Tenho em conta o rendimento, mas há momentos em que as coisas não correm tão bem. No meu entender devo continuar a pô-lo, porque nestes momentos os jogadores precisam de ajuda. Mesmo nesta época, com alguns erros, entendo que deve continuar para a equipa ganhar. O meu grande objetivo é que o Sporting ganhe e estamos mais perto disso com o Adán, porque é o melhor. O Israel quando tiver de ser titular vai ser, não olho a nomes."

Santa Clara ganhou ao Sporting na época passada: "Sinto-me sempre animado. Com fé que tudo pode mudar sou sempre eu. Os adversários perderem pontos dão-nos mais vontade. Queremos a sensação de ganhar sistematicamente. Este ano temos quase mais derrotas do que o ano passado. Não temos fantasmas quanto ao jogo do ano passado. Preparámos o jogo com muita vontade, eles não estão num bom momento, nós estamos num momento não tão bom como já tivemos."