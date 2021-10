Rúben Amorim: "Só a partir do quarto golo senti que o jogo estava ganho"

Declarações de Rúben Amorim após a goleada do Sporting por 4-1 em casa do Besiktas, para a terceira jornada da Champions.

A goleada: "Sabíamos que era muito difícil e foi. Tivemos várias oportunidades, mas os primeiros 15 minutos foram do Besiktas. O golo do Coates mudou-nos o jogo. Isso acontece em vários jogos, como com o Ajax, em que entrámos a perder. As situações de jogo mudam a dinâmica do jogo."

Competência: "Fomos competentes defensivamente. Aprendemos com os jogos e para não nos deixarmos enganar, o 2-3 foi anulado e foi importante ir para intervalo a vencer por dois golos."

Sensações durante o jogo: "Só a partir do quarto golo senti que o jogo estava ganho. Estávamos a falhar oportunidades, se o Besiktas faz o 2-3 aos 90... A partir do 4-1 senti que estava decidido."