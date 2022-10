Amorim: "Sei a profissão que tenho, não estou nada preocupado com o meu lugar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota em Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin.

Sente que tem capacidade para continuar à frente do Sporting? "Sim, sem dúvida, não se põe em causa a minha capacidade de continuar a trabalhar. Fico muito frustrado, obviamente, porque não estava habituado e porque não podemos ter esta inconsistência de resultados. Sei a profissão que tenho, portanto não estou nada preocupado com o meu lugar. Estou sempre preparado para jogar, para continuar a trabalhar. O meu objetivo é sempre preparar a equipa para o próximo jogo. Sou muito objetivo nisso. No fim do campeonato fazemos a avaliação. Sei bem a exigência que é pedida a mim e principalmente por mim. Não sofro porque os adeptos estão tristes ou desanimados. Obviamente que mexe com toda a gente no Sporting. Fico triste porque não conseguimos ganhar e essa responsabilidade é minha. Mais do que presidente, Hugo Viana, jogadores, a responsabilidade é minha. Sinto uma frustração muito grande. Sei que os adeptos não estão contentes, mas no fim da época faremos a nossa avaliação e não haverá problemas em relação a isso. Tenho sempre forças para dar a volta porque já dei a volta a situações muito mais difíceis na vida e isto é futebol."