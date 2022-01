Rúben Amorim: "Se há jogador que levava para qualquer sítio, é o Esgaio"

Declarações de Rúben Amorim após o Leça-Sporting (0-4) dos quartos de final da Taça de Portugal

Ainda a derrota com o Santa Clara: "Foi claro o que faltou no fim de semana. Faltou intensidade e agressividade, faltou-nos rigor nesse jogo. Aumentámos o nível de intensidade frente ao Leça. Os adeptos? É normal que fiquem desiludidos por não verem isso na nossa equipa."

Sobre o Leça: "Pensámos que jogariam numa linha de cinco defesas, mas foram pressionando na frente. Fomos rigorosos, não demos grandes oportunidades. Eliminaram duas equipas da I Liga, por isso o Leça está de parabéns pelo que fez."

Sobre Esgaio: "O Esgaio não tem de provar nada a ninguém, dentro do que é negativo da derrota [com Santa Clara], foi bom para eles perceberem que tudo muda, que o futebol é instável. O Esgaio é um grande jogador. A minha opinião é a que mais importa. Se há jogador que levava para qualquer sítio era ele. Se não querem sofrer nas redes sociais não as tenhan... Porro não se sentiu preparado. Esta fase de recuperar da lesão... Sentiu o stress de ir a Espanha pela morte de um familiar. Felizmente não agravou o problema."