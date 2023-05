Rúben Amorim: "Se calhar o treinador do Sporting mexeu pior que o do Benfica"

Declarações de Rúben Amorim, após o empate do Sporting com o Benfica (2-2), na 33.ª jornada da Liga Bwin

Objetivos: "Toda a gente dizia que o Sporting não lutava por nada, mas lutava pelo terceiro lugar. A pressão do jogo não tem comparação para os jogadores do Benfica e os do Sporting. Uma equipa na primeira parte não conseguiu jogar o seu jogo, depois o Benfica conseguiu ter mais bola na segunda parte. Falta-nos alguma maturidade em alguns jogadores, normal. Bastava rodar e mudar o sentido do jogo, era uma dificuldade do Benfica, mas metíamos a bola para fora, perdíamos a segunda bola... Temos de crescer. Mas era um jogo muito difícil de se preparar."

Desiludido com empate? "Fomos a melhor equipa e podíamos ter ganho, mas é um resultado que não podemos estranhar."

Mudança na segunda parte: "Tem a ver com a capacidade de ter a bola. É muito mérito do Benfica, mas muita falta de capacidade nossa. O sistema não mudou, teríamos sempre espaço para as variações e não conseguimos manter o ritmo. Mérito para o Benfica e demérito nosso."

Confusão no golo do empate: "Não vi o lance do segundo golo, não vou comentar, ainda por cima nas bolas paradas fico a pensar. Em relação às entradas, não vou pelos jogadores. Se calhar o treinador do Sporting mexeu pior que o do Benfica."

Substituições: "Olhava para o jogo, não conseguíamos sair. Se calhar com pressão mais alta do Benfica, o jogo dizia uma coisa e tentámos acompanhar."