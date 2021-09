Rúben Amorim: "Uma vitória num terreno difícil depois de um momento difícil"

Declarações do técnico sportinguista, no final do jogo contra o Estoril (0-1)

Jogo: "Uma vitória num terrreno difícil, depois de um momento difícil. Não me lembro de ocasiões do Estoril. Aprendemos com o jogo de Famalicão. Demoramos mais tempo. Controlámos as transições do Estoril. A vitória é inteiramente justa. Acabamos muito fortes defensivamente."

Jogadores: "Fico contente por eles. Vivem muito o dia-a-dia. Ainda não passámos por momentos muito maus. Encontrámos um clube que estava à nossa frente, que não tinha nada a perder."

Trabalho mental: "A maior parte do trabalho está feito durante toda a semana. Eu tento passar a energia para eles, para que não se sintam sozinhos. O mérito é todo dos jogadores."

Contente com Sarabia? "Sim, Sarabia é muito inteligente. Vai perceber melhor o momento de saltar na pressão. É um internacional espanhol, tem muitos jogos nas pernas. É muito humilde, revela o caráter do Pablo."

Rivais? "Neste momento, temos de olhar para os nossos jogos. Queríamos fazer um bom jogo, depois de uma derrota pesada."