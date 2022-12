Rúben Amorim: "Sarabia? Estou mais focado no Rodrigo Ribeiro"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (quinta-feira, 21h15), relativo à 14.ª jornada da Liga Bwin e que se disputa em Alvalade.

Sarabia insatisfeito no PSG: "Sempre gostamos dele e ele foi um dos responsáveis pelo que fizemos de bom na época passada. Continuamos a ter o teto salarial, a ter as nossas limitações. E temos o Rodrigo Ribeiro, que acaba de renovar contrato. Temos de gerir bem o plantel e há bastante talento na Academia. Vamos ter de arriscar e estou mais a olhar para o Rodrigo do que para o Pablo, que é um grande jogador. Mas estamos focados no Rodrigo. É um talento e vai ter de responder da melhor forma. Acreditamos muito nele. Eu seria capaz de ligar ao Pablo, mas estou focado no Rodrigo. Eu sou capaz de tudo, falo com o presidente, com o Hugo Viana. Mas tenho noção do projeto e das nossas limitações. Vou focar-me em tornar o Rodrigo num melhor jogador."

Sobre o momento de Paulinho: "Construir demora muito tempo e destruir é rápido. Ele vinha a fazer bons jogos, mas agora também tem marcado. É bom ter bons momentos, mas não tem mais ou menos pressão. Ele está a divertir-se e tem de se focar no trabalho dele."

Porro sai se entrarem reforços? "Isso depende dos jogadores e do clube. Nós temos de pensar no futuro. Poderá haver alguma adaptação no mercado consoante os treinos e os jogos. Pode haver jovens que subam à equipa principal. Isso será analisado em janeiro."