Rúben Amorim: "Ristovski? Há um caminho a seguir, quando se desviam..."

Stefan Ristovski neste momento não trabalha com a equipa principal

Treinador do Sporting falou na antevisão ao jogo frente ao Portimonense, agendado para as 21h00 de domingo.

Mais um avançado? Sporar porque não é opção? "É opção técnica. Vamos mudando a forma de jogar. Agora é preciso características específicas e ele vai ter de se adaptar. É normal. Há jogadores que desaparecem de um momento para o outro e tudo pode mudar. Esta equipa técnica já mostrou que qualquer um pode ganhar o lugar, como o Neto que ganhou. É o momento".

Mais recuperados de covid-19? "Não. Só faltam Palhinha e Borja, fizeram hoje o teste, não me parece que sejam opção".

Ristovski? "O Ristovski fazia parte do grupo e como já aconteceu com outros jogadores... Há um caminho a seguir. Quando se desvia do caminho... é a única maneira que vejo de levar isto a bom porto. Portanto, o Ristovski hoje não está, amanhã pode estar, só Deus sabe".

Culpa do sistema tático? "É normal. Quando surge um mau resultado a culpa é do sistema de jogo. Temos de viver com isso. Não ligo muito a isso. Só quando ganho é que vou ler os jornais. Isso é uma conversa de treinadores. Não foi por aí que perdemos. Não digo que foi por arbitragem... Mas se marcam um penálti ao Nuno o jogo era diferente, se o Coates, que toca na bola, não é expulso, o jogo seria diferente. Pode acontecer qualquer coisa. Vamos seguir o nosso caminho da forma como temos feito".