Rúben Amorim: "Ricardo Horta? Não lhe liguei, mas mando-lhe um abraço"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Santa Clara, quarta-feira (19h45), da final four da Taça da Liga.

Taça da Liga: "É bom lutar por títulos. São boas sensações. O que interessa é sempre vencer, nem que seja um particular. As vitórias ajudam qualquer grupo. Vamos jogo a jogo, com o objetivo de vencer a Taça da Liga."

Sensações no balneário: "É um sinal de exigência e isso é bom. O grupo sente as derrotas. Olhámos para os jogos, as derrotas são diferentes. O Braga e o Santa Clara foram diferentes. Não estivemos a correr atrás no ano passado e sentimos a pressão que não tínhamos no ano passado. Temos de nos habituar a estes momentos. Não são tão agradáveis as sensações como no ano passado."

Ricardo Horta atingido por uma garrafa: "Não lhe liguei, mas mando-lhe um abraço. Condenamos qualquer forma de violência.

Ainda o penálti contra o Braga: "O penálti mudou o jogo, trouxe instabilidade. Não é preciso dizer mais nada, o clube expressou o que sente. Não falo sobre arbitragem."

Erros na derrota dos Açores: "Não vou estar a enumerar todos, até porque isso condicionaria a nossa estratégia para amanhã. Houve sobretudo falta de intensidade e de concentração em alguns lances do jogo em São Miguel. O Santa Clara tem um bom treinador e que ainda não perdeu, e jogam amanhã sem pressão nenhuma. Temos de aumentar a nossa agressividade para amanhã, porque isso é o nosso ADN."