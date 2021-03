O processo passa agora para o Conselho de Disciplina da FPF: o pleno vai ouvir quer a Comissão de Instrutores quer os acusados - Sporting e Amorim - antes de tomar uma decisão.

No dia em que Rúben Amorim celebrou um ano desde a sua estreia no banco do Sporting, com um 2-0 alcançado diante do Aves, no José Alvalade, a 8 de março de 2020, os leões revelaram, em comunicado, o que consideram ser "um dos episódios mais lamentáveis e surreais do futebol português".