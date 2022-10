Rúben Amorim revela renovação de contrato de Mateus Fernandes

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em antevisão ao Santa Clara-Sporting, partida relativa à nona jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 15h30.

Alexandropoulos? "Está cada vez mais preparado para rodar com os outros jogadores. Tem de se conquistar durante a semana. É o jogo mais importante para nós, portanto vai jogar a melhor equipa. Quando estamos com vitórias seguidas é mais fácil rodar do que agora".

Mateus Fernandes: "O Mateus tem capacidade de entrar na equipa. Tem crescido muito. O futuro dele passa pela equipa principal. Ficamos felizes por renovar o contrato. Se não for regularmente titular este ano, para o próximo, mesmo com a vinda do Daniel Bragança, pode ser opção. Não dou titularidades a ninguém na Taça ou Taça da Liga. Têm todos de trabalhar".

Inconstância? "O Edwards é tão forte tecnicamente, mas faltam jogadores que eram mais experientes como Feddal. Faltou calma. Quando tudo corre bem somos equipa solta e atrevida. Noutros momentos falta-nos isso, calma. Não posso entrar no campo e abanar os jogadores. Vimos que o desligar mesmo estando a ganhar vem com a irreverência. Passa por manter os jogadores ano após ano e ganhar experiência. Sofremos menos ataques, mas mais golos. Com a qualidade de jogo que temos se tivermos mais traquejo vamos ganhar mais. Andamos a sofrer golos no fim de cada parte e isso desaparece com o tempo. Às vezes fico chateado com os jogadores porque os resultados não mostram o bom que estamos a fazer. Sofremos com isso sem o Coates. O Inácio está aqui há três anos, mas apareceu aos 18 anos, e chamamo-lo de maduro. Falta alguma experiência, até ao treinador, que só é treinador há quatro anos".

Declarações de Nuno Tavares após o jogo? "Não vou comentar o que se disse. Não vou dizer. Para mim não se passou nada".