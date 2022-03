Rúben Amorim revela "reforços" para o jogo com o Moreirense

Declarações do treinador do Sporting, antes do encontro com o Moreirense, da ronda 26 do campeonato e agendado para as 20h15 de segunda-feira. Palhinha e Bragança estão recuperados.

Jogo com o Moreirense: "O jogo seria sempre difícil. Há equipas que estão em melhores fases do que outras, mas são sempre campos complicados. Equipas muito competitivas, que lutam pelos seus objetivos, e, com o desenrolar do campeonato, fica tudo mais difícil. Nós temos de ganhar, como sempre. Temos os nossos objetivos, também, e é isso que vamos tentar fazer, sabendo das dificuldades que o jogo vai apresentar. Será um jogo completamente distinto do jogo com o Manchester City. Temos de mudar esse chip."

Jogadores recuperados: "O Palhinha recuperou, o Pote já tinha recuperado durante a semana. O Dani [Bragança] também vai, porque recuperou do pé, e, não sendo nada muscular, vamos levar toda a gente para vencer um jogo crucial."

Pedro Gonçalves titular? "Temos várias opções, não quero estar a dizer quem vai jogar. Pote vem de uma lesão muscular, os outros estão muito bem. Temos de pensar também como vamos mexer no jogo. Vamos apresentar a equipa que pensamos será melhor para vencer o Moreirense. Recuperados alguns jogadores, somos mais fortes."