Rúben Amorim revela que quatro jogadores dificilmente regressarão antes do fim da época

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para este domingo (20h30) e referente à 28ª jornada da Liga Bwin

Chermiti e Rodrigo Ribeiro: "Rodrigo Ribeiro é sempre opção na equipa A, como o Afonso Moreira. Depende do rendimento. Vejo os jogos todos da equipa B. Sei o rendimento deles, falo com o treinador todas as semanas. Todos têm uma porta aberta na equipa A. Youseff [Chermiti] vai fazer o seu caminho. Não vale a pena meter pressão, tem 19 anos. Jogou contra a Juventus, diante de jogadores de seleção. Safou-se bem. Obviamente tem muita coisa a melhorar. Vlahovic e Milik também tiveram dificuldades. Acredito mais no Rodrigo do que o Rodrigo acredita nele. Somos justos na observação. O que queremos do Chermiti não são milhões, são golos e rendimento."

Lesionados: "Jovane dificilmente voltará esta época. Paulinho não prevejo nada fácil. St. Juste também não vai ser fácil. Bragança também. São quatro jogadores que dificilmente voltarão esta época."

Rúben Amorim continua a ser associado ao Chelsea: "Já falei sobre o meu futuro. Não vou estar a comentar."