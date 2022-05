Rúben Amorim revela ideia para o futuro de Virgínia e fala sobre Morita

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara (sábado, 20h30), da 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

João Virgínia? "É nossa ideia tentar um novo empréstimo, estamos muito contentes com ele, jogou mais do que tinha jogado no Everton. Callai ainda não está pronto para ser número dois, precisa de andar a jogar na equipa B. O André Paulo vai continuar a ser o número 3. O Sporting tem de ganhar o título ou então é uma época falhada, os jogadores têm de estar preparados para essa pressão. O Callai vai fazer a rotação, precisa de crescer, precisa de jogar. Vai ser guarda-redes titular do Sporting, mas não é o momento."

Morita, jogador do Santa Clara associado ao Sporting: "Morita tem muita qualidade técnica, pode jogar a 6 e a 8. É um excelente jogador e faz bem ao Santa Clara ter jogadores dessa qualidade."