Rúben Amorim revela ausência de Morita e titularidade de Mateus Fernandes

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Marítimo (terça-feira, 20h45), referente à terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Antevisão ao Marítimo: "Os jogadores vão ser decididos consoante as características dos jogadores. Não queremos sofrer golos e queremos aumentar a diferença de golos e fazer 9 pontos. Queremos a quinta vitória consecutiva e não sofrermos golos para ganharmos confiança para o que aí vem."

Paragem: "Acima de tudo, o Mateus Fernandes e o Dário Essugo têm crescido. O Sotiris tem tido tempo para treinar. Quem esteve cá tem melhorado muito e não termos sofrido golos até agora é prova disso. O Morita ainda vem com mazelas, tem de ser reabilitado. A paragem foi importante para trabalharmos o que não tínhamos trabalhado, agora depende dos resultados, mas foi importante para o presente e futuro do Sporting."

Paulinho recorreu à ajuda de um psicólogo? "São assuntos particulares. Eu entendo que o faça, é como se fossem fisioterapeutas, principalmente no mundo atual em que temos muitos desafios. Acho muito importante esse apoio e acho que todos devem procurar esse apoio de pessoas qualificadas, psicólogos que estudaram anos e percebem do assunto. Eu próprio já procurei, principalmente no início da carreira. Se o fez, fez muito bem. Todos devem ter esse acompanhamento numa posição muito exigente. Vimos no Mundial que essa parte mental é muito importante."

Mateus Fernandes será titular? E Marsà? "O Marsà está pronto no imediato. O único problema na defesa é serem todos esquerdinos. Tínhamos dois lesionados e o Marsà está preparado. O pé direito faz-nos diferença na forma como jogamos. Não falo em reforçar o lado, mas tem-nos faltado um jogador de pé direito. Na formação, os que têm pé direito ainda estão um pouco atrasados. O Chico Lamba lesionou-se, temos tido azar. O Mateus Fernandes vai ser titular, tem trabalhado para isso e é uma boa altura para falar aos jovens do Sporting. Tem de lutar muito para entrar na equipa. O Mateus fez por isso e não tem pressão extra, vai jogar porque merece."