Rúben Amorim repete a fórmula: os onzes de Sporting e Besiktas

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Confira os onzes iniciais de Sporting e Besiktas para o jogo do Grupo C da Liga dos Campeões, com início às 20h00.

Rúben Amorim repete, frente ao Besiktas, o onze que enfrentou e venceu por 1-0 o V. Guimarães na úçtima jornada do campeonato.

Do lado turco, conforme era conhecido, há a registar as baixas de jogadores como Vida, Rosier, Pjanic e Batshuayi, por motivos físicos.

A partida do Grupo C da Champions tem início às 20h00.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia.

Onze do Besiktas: Destanoglu; Uysal, Welinton, Montero e Yilmaz; Mehmet Topal, Hutchinson e Souza; Ghezzal, Karaman e Larin.