Treinador e clube de acordo até 2026

Rúben Amorim e o Sporting chegaram a acordo e a notícia foi revelada esta terça-feira: o treinador renovou até 2026.

Na prática, trata-se de acrescentar dois anos ao atual contrato. E concretiza algo que o presidente Frederico Varandas vinha dando a entender, o desejo de manter o treinador.

Amorim, de 37 anos, conquistou a I Liga em 2021, quebrando o jejum de 19 anos dos leões, somando-lhe uma Supertaça e duas Taças da Liga, assinando agora novo contrato que prolonga a ligação entre as duas partes.

Este ano, o emblema lisboeta é quarto classificado no campeonato, foi eliminado da Taça de Portugal, prepara-se para arrancar a participação na Taça da Liga e caiu para a Liga Europa, após a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Comunicado à CMVM

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD, vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril e no Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que renovou o contrato de trabalho celebrado com o treinador Rúben Amorim por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2026."