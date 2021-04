Rúben Amorim regressa ao plano habitual a contar com Paulinho

Internacional luso não é titular desde o dia 15 de fevereiro e agora o técnico deve voltar ao 3x4x3.

Paulinho deverá regressar ao onze no encontro desta segunda-feira frente ao Moreirense - ele que não é titular desde o dia 15 de fevereiro, frente ao Paços de Ferreira. Segundo O JOGO apurou, o técnico leonino vai regressar à fórmula habitual em termos de matriz tática, concretamente o 3x4x3, que abdicou de alguma forma no encontro da última jornada da Liga NOS, perante o Vitória de Guimarães, sacrificando Daniel Bragança por troca com Paulinho.

O internacional português, recorde-se, esteve um pouco mais de um mês parado devido a lesão muscular, precisamente antes do compromisso com os vimaranenses e ainda à procura da melhor forma acabou por ser suplente utilizado no duelo ganho com um golo de Gonçalo Inácio. Agora, depois do período de 15 dias sem jogos dos clubes - devido a calendarização das seleções nacionais -, o reforço mais caro da história do clube deverá mesmo surgir na equipa, depois de ter aproveitado os últimos dias para aprimorar a sua condição física. Recorde-se que Paulinho marcou mesmo o golo do empate com o União de Leiria, realizado na Academia durante a paragem competitiva. Ontem, Rúben Amorim, em conferência de Imprensa (ver peça ao lado), destacou o papel do avançado no coletivo: "É um jogador com características diferentes. Não utilizámos a paragem para adaptar nenhum jogador, mas sim para ver jovens, a lhes dar tempo de treino. O Paulinho já tinha essa nossa ideia, já conhece melhor os colegas. Apesar da lesão [coxa esquerda] já treina há algum tempo, é mais uma opção. Com o Paulinho somos uma equipa mais forte."

Diga-se que na defesa vai regressar o capitão Coates, após cumprir castigo, liderando um sector com Feddal e Gonçalo Inácio. Nuno Mendes e Pedro Porro vão surgir nas alas, João Palhinha e João Mário no meio-campo. Tiago Tomás e Pedro Gonçalves juntam-se a Paulinho.