Rúben Amorim regressa ao banco do Sporting frente ao Leça

Confirmação dada por Carlos Fernandes, adjunto do treinador leonino, em conferência de Imprensa do jogo frente ao emblema do Campeonato de Portugal, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal (terça-feira, 20h45).

Leça: "É uma competição diferente, em que queremos ganhar. Preparámos bem o Leça, tentámos alertar os jogadores para esse facto, é uma equipa que já eliminou dois clubes de I Liga, um plantel com jogadores que já estiveram na formação de campeonatos nacionais, um grupo que por um motivo ou por outro não conseguiram entrar nos campeonatos profissionais, estão no limiar. Estão num clube que está em primeiro da sua série e a tem dominado. É um bom exemplo do que é ser profissional no futebol amador. No seu campeonato é uma equipa que está sempre a atacar, que tem muito domínio, mas depois na Taça demonstram que têm capacidade de defender, mudam de sistema na Taça. Estamos preparados para várias eventualidades e é um jogo que com certeza queremos ganhar."

Rúben Amorim recupera a tempo de estar no banco? "O Rúben [Amorim] vai recuperar a tempo de estar no banco, é uma boa notícia. Era algo que queríamos e felizmente vai acontecer."

Leça vai jogar em Paços de Ferreira: "Como tinha dito, não é algo que tenha sido tema entre nós, gostávamos que, como queremos sempre, que as equipas equipas joguem na sua casa, junto dos seus adeptos. Não sendo possível, não vemos isso como uma vantagem para nós, de certeza absoluta que os adeptos do Leça vão apoiar a equipa tal e qual, o Leça não vai jogar de certeza absoluta de maneira diferente por causa disso. É relvado natural, o Leça já jogava em relvado natural, não vamos ver por aí. Estamos prontos, apenas isso."